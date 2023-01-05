Военный эксперт Насонов об опасности рождественского перемирия: ВСУ начнут стрелять

Эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов оценил предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу рождественского перемирия в спецоперации на Украине.

Эксперт считает, что на это перемирие не пойдут обе стороны.

"С моей точки зрения, маловероятно, что это произойдет, потому что прямых контактов между противоборствующими сторонами недостаточно. Это слишком серьезное решение", — сказал Насонов в беседе с Телеканалом "360".

По словам ветерана боевых действий, для патриарха важна прежде всего моральная сторона вопроса. Но у возможного перемирия, по словам эксперта, могут быть два негативных последствия: во-первых, остановка в боевых действиях может затормозить их возобновление со стороны ВС РФ.

А во-вторых, украинские военные обязательно воспользуются передышкой для осуществления провокаций.

"Я думаю, российская армия могла бы потерять что-то в этой ситуации, потому что готовность нашей стороны сейчас выше ВСУ. Что касается провокаций, то это уже постоянно было с 2014 по 2022 год. Неоднократно вводились перемирия, потом какая-то третья сторона вдруг начинала стрелять", — напомнил Насонов.