Подоляк: предложение патриарха Кирилла о рождественском перемирии — "ловушка РФ"

По мнению советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, идея патриарха Кирилла устроить рождественское перемирие в спецоперации является ничем иным, как "элементом пропаганды" Москвы и её желанием якобы заманить ВСУ в ловушку.

Подоляк считает, что РПЦ вносит свою лепту в милитаризацию РФ.

Советник офиса Зеленского добавил, что у российской церкви якобы нет авторитета в православном мире.

"Заявление РПЦ о "рождественском перемирии" — циничная ловушка и элемент пропаганды", — написал Подоляк в Twitter*.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к российским и украинским властям с призывом устроить рождественское перемирие, которое, согласно его предложению, должно продлиться с 12:00 6 января до 24:00 7 января, дав возможность верующим отстоять праздничные службы в храмах.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.