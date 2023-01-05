Политолог Аграновский: обстановка на белорусско-украинской границе нагнетается кукловодами из США

Международный политолог и общественный деятель Дмитрий Аграновский оценил сообщения о том, что на белорусско-украинской границе некие военные со стороны Украины ведут себя вызывающе, используя оскорбительные жесты и наводя оружие в сторону белорусских пограничников.

Эксперт уверен, что за этим стоит Вашингтон, который заинтересован в накаливании ситуации между Белоруссией и Украиной.

"Совершенно очевидно, что кукловоды из Вашингтона стараются нагнетать обстановку на белорусско-украинской границе. Как минимум, они хотят еще и еще раз показать Белоруссии, что, раз она дружит с Россией, то является противником для Европы и Запада. Если же белорусы поддадутся на провокации и вступят в конфликт, в США этому бы сильно обрадовались", — сказал Аграновский в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Политолог напомнил о том, какое колоссальное давление со стороны Запада сейчас оказывается на Белоруссию и её лидера Александра Лукашенко. Аграновский подчеркнул, что Минску угрожают и разрывом дипломатических отношений, и очередными санкциями. А итогом подобных провокаций со стороны националистов может стать применение оружия.

"К огромному сожалению, существует реальная опасность применения оружия", — заключил Аграновский.