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Французский политик Филиппо назвал безумием планы Макрона отправить танки Киеву

Мир

Отправка Парижем бронемашин AMX-10RC Украине — это настоящее безумие. Результатом этого шага станет лишь затягивание украинского конфликта и снижение боеспособности французской армии, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

Французский политик Филиппо назвал безумием планы Макрона отправить танки Киеву

Политик в очередной раз призвал перестать вооружать и спонсировать украинскую армию. А действия французского правительства и НАТО явно не способствуют установлению мира, отметил он.

"Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше "раздеть" французскую армию и сохранить войну любой ценой! Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру: Макрон и НАТО явно делают обратное" — написал Филиппо в Twitter*.

4 января французский лидер Эммануэль Макрон сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Париж готов передать Киеву бронеавтомобили, или колесные танки AMX-10RC.

Как уточнили в МИД Франции, бронеавтомобили будут переданы Киеву в ближайшие недели или месяцы.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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