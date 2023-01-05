Военнослужащие Вооружённых сил Украины совершают провокации с использованием оружия в отношении пограничников Белоруссии. Об этом проинформировал Telegram-канал Государственного пограничного комитета страны.
Последний случай произошёл в пункте упрощённого пропуска "Поддобрянка". Представители ВСУ наводили оружие в сторону пограничных нарядов.
"Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников", — докладывает начальник управления погранконтроля.
Стражи границ не поддаются на провокации, особое внимание уделяя наблюдению за небом и подступам к пунктам пропуска.
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