Гордон* ответил на призыв патриарха Кирилла о рождественском перемирии: А может вы к чёрту уберётесь?

Дмитрий Гордон* отреагировал на предложения патриарха Кирилла установить перемирие в Рождество.

Глава РПЦ призвал прекратить военные действия с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил со встречным предложением.

"А может вы к чёрту уберётесь со всех украинских территорий?" — написал он в своём микроблоге.

Ранее Дмитрий Гордон* высказался о выступлении певицы украинского происхождения Таисии Повалий, которая исполнила песню "Червона рута" в новогоднюю ночь на российском телевидении.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.