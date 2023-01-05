Дмитрий Гордон* отреагировал на предложения патриарха Кирилла установить перемирие в Рождество.
Глава РПЦ призвал прекратить военные действия с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил со встречным предложением.
"А может вы к чёрту уберётесь со всех украинских территорий?" — написал он в своём микроблоге.
Ранее Дмитрий Гордон* высказался о выступлении певицы украинского происхождения Таисии Повалий, которая исполнила песню "Червона рута" в новогоднюю ночь на российском телевидении.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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