Недооценивание России и её лидера Владимира Путина может привести к опасным последствиям. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует агентство Reuters.
Глава Альянса отметил, что ничто не говорит о том, что цели России на Украине претерпели какие-то изменения.
"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине. Так что недооценивать Россию опасно", — сказал Столтенберг в ходе своей рабочей поездки в Норвегию.
В связи с этим Столтенберг призвал наращивать боеготовность НАТО, увеличив количество "солдат, боеприпасов и оружия".
На 18-19 января в Брюсселе запланирована встреча представителей военного комитета НАТО, одной из главных тем которой является ситуация на Украине и военная поддержка Киева силами НАТО.
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