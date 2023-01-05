Столтенберг заявил об опасности недооценивания России

Недооценивание России и её лидера Владимира Путина может привести к опасным последствиям. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует агентство Reuters.

Глава Альянса отметил, что ничто не говорит о том, что цели России на Украине претерпели какие-то изменения.

"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине. Так что недооценивать Россию опасно", — сказал Столтенберг в ходе своей рабочей поездки в Норвегию.

В связи с этим Столтенберг призвал наращивать боеготовность НАТО, увеличив количество "солдат, боеприпасов и оружия".

На 18-19 января в Брюсселе запланирована встреча представителей военного комитета НАТО, одной из главных тем которой является ситуация на Украине и военная поддержка Киева силами НАТО.