Экс-офицер США Иствуд похвалил ударный беспилотник С-70Б "Охотник" РФ

Россия усилит свою армию благодаря новому ударному беспилотнику С-70Б "Охотник". Об этом проинформировал в статье для издания 19FortyFive бывший офицер пехоты армии США в отставке Брент Иствуд.

Данный беспилотник имеет режим "Ведущего".

"Эта концепция "верного ведомого" (для российских истребителей-невидимок Су-57 Felon) будет включать до четырёх дронов-невидимок С-70Б, которые могут летать впереди истребителей для раннего предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле", — рассказал эксперт.

Иствуд подчеркнул, что так истребитель Су-57 станет "более смертоносным".