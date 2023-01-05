Россия усилит свою армию благодаря новому ударному беспилотнику С-70Б "Охотник". Об этом проинформировал в статье для издания 19FortyFive бывший офицер пехоты армии США в отставке Брент Иствуд.
Данный беспилотник имеет режим "Ведущего".
"Эта концепция "верного ведомого" (для российских истребителей-невидимок Су-57 Felon) будет включать до четырёх дронов-невидимок С-70Б, которые могут летать впереди истребителей для раннего предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле", — рассказал эксперт.
Иствуд подчеркнул, что так истребитель Су-57 станет "более смертоносным".
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