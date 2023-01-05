Вечером 4 января украинские соцсети и Telegram-каналы распространили новость об удачной атаке ВСУ на российский военный объект в районе Мыса Фиолент в Севастополе.
Как выяснилось в итоге, "перемога" оказалась пожаром в строительном вагончике, а за звук ракетного удара пропаганда Украины пыталась выдать взрыв газового баллона.
Специальные службы уже к полночи справились с огнём и отчитались, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
"В кратчайший срок пламя было локализовано и ликвидировано открытое горение. Распространения огня не допущено", — гласит пресс-релиз ГУ МЧС по Севастополю.
Стоит отметить, украинские боевики на самом деле пытались атаковать крымский посёлок Нижнегорское утром 5 января, но все беспилотники-камикадзе были сбиты системами ПВО.
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