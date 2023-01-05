Европейские страны и Соединённые Штаты продолжают обещать в Украине современные танки, но не торопятся с их поставками, заявил польский военный эксперт Анджей Ломановский.
Все тяжёлые боевые машины, которые к настоящему моменту получил Киев, советского производства.
"Однако это не компенсирует потерь, понесённых украинской армией в боях, и не даёт необходимого преимущества для ведения атак", — пишет аналитик в издании Rzeczpospolita.
По его словам, большая часть украинских танков уже уничтожена, и российская армия имеет колоссальное преимущество в бронетехнике.
Невзирая на это, западные союзники предлагают ВСУ исключительно легкобронированные машины, которые не могут противостоять ВС РФ из-за слишком тонкой защиты и слабого вооружения.
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