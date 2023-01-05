Rzeczpospolita: Запад не хочет давать Украине танки, а броневики ВСУ не помогут

Европейские страны и Соединённые Штаты продолжают обещать в Украине современные танки, но не торопятся с их поставками, заявил польский военный эксперт Анджей Ломановский.

Все тяжёлые боевые машины, которые к настоящему моменту получил Киев, советского производства.

"Однако это не компенсирует потерь, понесённых украинской армией в боях, и не даёт необходимого преимущества для ведения атак", — пишет аналитик в издании Rzeczpospolita.

По его словам, большая часть украинских танков уже уничтожена, и российская армия имеет колоссальное преимущество в бронетехнике.

Невзирая на это, западные союзники предлагают ВСУ исключительно легкобронированные машины, которые не могут противостоять ВС РФ из-за слишком тонкой защиты и слабого вооружения.