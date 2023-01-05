Вучич ответил на идею ЕС "приручить" его словами о том, что не видел в цирке волка

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление немецкого издания о том, что Евросоюзу необходимо "приручить" его, поскольку якобы только под "ручным" лидерством Белград способен войти в ЕС.

Вучич назвал политику Сербии "свободолюбивой и независимой" и подчеркнул, что в цирке нельзя увидеть волка. Фамилия сербского президента на русский язык переводится как "волчонок".

"Когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не видел. Ни волка, ни волчонка", — приводит его слова RT в Telegram.