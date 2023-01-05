Немецкий политолог Кристиан Меллинг назвал нереалистичной задачей для командования вооружённых сил Украины (ВСУ) "возвращение" территорий Крыма и Донбасса. Своим мнением он поделился в статье для издания Zdf.
Эксперт отметил, что Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, для Украины уже будет гораздо более сложной задачей.
Освобождение Крыма, который фактически интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным, добавил аналитик.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил новые условия Киева для заключения мирного соглашения. К ним добавилось требование отдать украинцам "украденные" у них дома и квартиры в Крыму.
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