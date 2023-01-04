На Украине выросло число случаев незаконной продажи оружия и мошенничества.
Незаконный оборот оружия уже давно был проблемой на Украине. С начала СВО и большими поставками западного вооружения эта проблема лишь усугубилась. С февраля 2022 года произошёл рост незаконной торговли оружия, сообщается в Национальной полиции Украины.
Помимо торговли оружием, также резко увеличилось число случаев мошенничества — на 40%. Однако, как отмечает "Укринформ", число краж, разбоев и тяжких телесных повреждения сократилось.
Чаще всего мошенничество связано с арендой жилья или с розыском пропавших.
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