Франция передаст Украине колёсные танки AMX-10RC

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставку бронеавтомобилей или колёсных танков AMX-10RC.

"Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10RC", — сообщили в администрации Макрона.

AMX-10RC является тяжёлым бронеавтомобилем, который часто классифицируется, как колёсный танк. Это разведывательная машина, способная бороться с бронетехникой противника.

В конце 2022 года Макрон анонсировал новые поставки оружия Украине. В пакет военной помощи могут войти самоходные артиллерийские установки Caesar. Ранее Киев получил от Франции 18 таких САУ.