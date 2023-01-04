Президент Украины Владимир Зеленский боится, что украинцы начнут ненавидеть его за затянувшийся вооруженный конфликт, считает американский экономист, профессор Ричард Вольф.
"Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия.<…> На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро", — написал Вольф в соцсети.
Вооружённые силы РФ могли выполнить все задачи спецоперации к лету 2022 года, если бы США не помогали Киеву оружием и разведанными, сообщили ранее аналитики издания Newsweek.
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