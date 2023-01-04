В Румынии замечен эшелон с бронеавтомобилями Kirpi для украинской армии. Видео распространяется в соцсетях.
Очевидцы насчитали всего 42 BMC Kirpi 4x4 производства Турции.
Добавим, в декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Германию за отказ поставлять Киеву танки Leopard 2. Он выразил недоумение, почему артиллерию поставлять можно, а танки нет.
Ранее в Минобороны РФ не раз сообщали об уничтожении российскими военными в зоне СВО бронеавтомобилей вооружённых сил Украины (ВСУ), поставленных Западом и странами НАТО в качестве военной помощи Киеву.
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