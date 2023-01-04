Крым будет ключевым объектом атак ВСУ, которые должны захватить его до августа 2023 года. Об этом проинформировал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире немецкого издания DW.
"Я не знаю, сколько Донбасса будет всё ещё частично оккупировано, я думаю, что большинство людей, которые живут на так называемых сепаратистских территориях, на самом деле, хотели бы быть частью Украины, а не России", — передаёт слова эксперта корреспондент "ПолитНавигатора".
Ходжес полагает, что до тех пор, пока Украина не вернёт Крым, она не будет находиться в безопасности. Добиться своей цели Киев сможет к концу лета 2023 года. Для этого ВСУ будут атаковать логистические пути снабжения полуострова.
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