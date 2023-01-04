Генерал США Ходжес назвал Крым ключевым объектом для атак ВСУ

Крым будет ключевым объектом атак ВСУ, которые должны захватить его до августа 2023 года. Об этом проинформировал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире немецкого издания DW.

"Я не знаю, сколько Донбасса будет всё ещё частично оккупировано, я думаю, что большинство людей, которые живут на так называемых сепаратистских территориях, на самом деле, хотели бы быть частью Украины, а не России", — передаёт слова эксперта корреспондент "ПолитНавигатора".

Ходжес полагает, что до тех пор, пока Украина не вернёт Крым, она не будет находиться в безопасности. Добиться своей цели Киев сможет к концу лета 2023 года. Для этого ВСУ будут атаковать логистические пути снабжения полуострова.