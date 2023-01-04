Express: решение Путина по "Цирконам" прорвёт оборону НАТО

Президент РФ Владимир Путин создал серьёзные риски для морской обороны НАТО решением поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон", дальность полёта которых составляет тысячу километров, сообщает газета Express.

"Развёртывание Россией гиперзвуковых ракет <…> способно пробить морскую оборону Североатлантического альянса", — отмечается в материале.

По словам директора Института кризисных исследований Марка Алмонда, новейшие военные разработки помогли Путину помешать странам Запада "зайти слишком далеко" на Украине и масштабировать украинский конфликт.

Ранее Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон". По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, корабль отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.