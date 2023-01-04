Times of Israel заявило о случаях изнасилования украинских беженцев в Израиле

Украинские беженцы в Израиле довольно часть сталкиваются с эксплуатацией, в том числе сексуальной. Об этом сообщили местные СМИ.

Журналисты издания Times of Israel провели расследование, в ходе которого обнаружили случаи сексуального насилия, домогательства и использования беженок в качестве рабочей силы.

"Многие из этих злоупотреблений остаются в лучшем случае вне поля зрения властей или в худшем случае умышленно игнорируются, в результате чего жертвы попадают в круговорот насилия и нищеты", — сообщается в материале.

С начала военной спецоперации на Украине в Израиль прибыли 47 тысяч переселенцев. Однако сейчас в стране осталось только 15 тысяч.