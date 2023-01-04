После окончания украинского конфликта США следует покинуть НАТО и перестать вкладывать колоссальные суммы в оборону Европы. Об этом заявил американский аналитик Стив Маккэнн.
Он подчеркнул, что Америка переживает серьёзный экономический кризис, но продолжает покрывать европейские расходы и спонсировать Киев. Президент Украины Владимир Зеленский требует от Вашингтона "выделения новых миллиардов", а "бездарный" глава Белого дома Джо Байден соглашается с этим, указал Маккэнн.
"После подписания мирного договора Соединённые Штаты, если они заботятся о своём будущем, должны объявить о выходе из НАТО и перестать помогать финансировать и втягивать себя в европейские перепалки в сфере безопасности", — заявил аналитик в The American Thinker.
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