AT: США должны выйти из состава НАТО после окончания конфликта на Украине

После окончания украинского конфликта США следует покинуть НАТО и перестать вкладывать колоссальные суммы в оборону Европы. Об этом заявил американский аналитик Стив Маккэнн.

Он подчеркнул, что Америка переживает серьёзный экономический кризис, но продолжает покрывать европейские расходы и спонсировать Киев. Президент Украины Владимир Зеленский требует от Вашингтона "выделения новых миллиардов", а "бездарный" глава Белого дома Джо Байден соглашается с этим, указал Маккэнн.

"После подписания мирного договора Соединённые Штаты, если они заботятся о своём будущем, должны объявить о выходе из НАТО и перестать помогать финансировать и втягивать себя в европейские перепалки в сфере безопасности", — заявил аналитик в The American Thinker.