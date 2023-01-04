На польском канале TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России"

Во время новостной программы на центральном польском канале TVP Info ведущая отметила, что российские войска меняют тактику ведения боя в ходе спецоперации на Украине. После этого на экранах появилась бегущая полоса со словами "Героическая оборона России".

Читатели издания Gazeta Polska прокомментировали инцидент и назвали его "оговоркой по Фрейду". Один из комментаторов отметил, что иногда даже в Польше из-за ошибки можно увидеть правду в эфире. Другой читатель подчеркнул, что у кого-то вместо кофе с утра был "эликсир правды".

"На самом деле никакой ошибки. Россия сражается за то, чтобы США не поставили ракеты с ядерными головками у их границ", — отметил юзер под ником Myszoptak.