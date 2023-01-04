Breaking Defense: "угроза Путина" в отношении стран НАТО сработала

Польша намерена двигаться по пути милитаризации, закупая разнообразное вооружение после начала спецоперации России на Украине. Кроме этого, "агрессия", которая якобы исходит со стороны Москвы, по-прежнему доминирует в мышлении НАТО. Поэтому в 2023 году европейские расходы на оборону будут не высмеиваться критиками, а скорее приветствоваться. Об этом заявили американские аналитики в материале для Breaking Defense.

"Угроза Трампа" не поддерживать страны НАТО, если те не увеличат расходы на оборону, возможно, и не сработала. Зато сработала "угроза Путина", — отмечается в публикации.

Польша хочет приобрести 96 вертолётов AH-64E Apache, тысячу танков K2, 672 самоходных гаубиц K9, 48 лёгких боевых самолётов FA-50 и 500 реактивных систем залпового огня HIMARS. Причём, первые истребители F-35A Варшава планирует получить уже в следующем году.

"Суровая правда жизни такова: первый в очереди на милитаризацию может оказаться и первым в очереди на демилитаризацию", — прокомментировала новость аналитик Елена Панина в своём Telegram-канале.