Президент Украины Владимир Зеленский привёл очередное заседание ставки верховного главнокомандования, в ходе которого с докладами выступили главком ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов.
Киевское руководство предоставило данные по поводу сложной ситуации на Соледарском, Артёмовском и Марьинском направлениях.
"Москва бросит все силы, всё, что у них осталось, чтобы перевернуть ситуацию на фронте. Украина должна быть готова к этому и сорвать такой сценарий", — подчеркнул Зеленский.
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Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.