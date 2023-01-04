Зеленский: Россия бросит все силы, чтобы перевернуть ситуацию в ходе СВО на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский привёл очередное заседание ставки верховного главнокомандования, в ходе которого с докладами выступили главком ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов.

Киевское руководство предоставило данные по поводу сложной ситуации на Соледарском, Артёмовском и Марьинском направлениях.

"Москва бросит все силы, всё, что у них осталось, чтобы перевернуть ситуацию на фронте. Украина должна быть готова к этому и сорвать такой сценарий", — подчеркнул Зеленский.