Замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик обвинил Германию в недружественной политике и неуважении к полякам из-за отказа Берлина вести переговоры по репарациям.
Ранее Варшава получила от Берлина официальный отказ в репарациях за времена Второй мировой войны. Как подчеркнул замминистра, у ФРГ нет "юридической аргументации".
"Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам, — возмутился польский политик в интервью агентству PAP. — Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом".
Как подчеркнул польский представитель МИД, рано или поздно ФРГ "придётся" изменить свою точку зрения, а Варшава продолжит работать над вопросом репараций.
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