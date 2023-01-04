Поляки в ярости: Варшава обвинила ФРГ в неуважении из-за отказа говорить о репарациях

Замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик обвинил Германию в недружественной политике и неуважении к полякам из-за отказа Берлина вести переговоры по репарациям.

Ранее Варшава получила от Берлина официальный отказ в репарациях за времена Второй мировой войны. Как подчеркнул замминистра, у ФРГ нет "юридической аргументации".

"Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам, — возмутился польский политик в интервью агентству PAP. — Германия не проводит дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою сферу влияния и обращаться с Польшей как с вассалом".

Как подчеркнул польский представитель МИД, рано или поздно ФРГ "придётся" изменить свою точку зрения, а Варшава продолжит работать над вопросом репараций.