Британские пользователи Сети раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за заявлении о поддержке Украины. По мнению комментаторов, такие обещания может давать только "идиот".
Ранее премьер пообещал и дальше оказывать военную помощь Киеву, чем вызвал гнев налогоплательщиков.
"Британские налогоплательщики содрогаются, когда Риши что-то обещает", — заявил один из читателей The Daily Mail под соответствующей статьёй.
"Этот человек — идиот", — констатировал ещё один пользователь.
По мнению британцев, премьеру стоило бы заняться проблемами своей страны, а не "далёкой" Украины.
"Для нашего государственного сектора денег нет, но есть куча для Украины", — возмутился юзер.
"Да, не обращайте внимания на британцев, пытающихся накрыть себе на стол или обогреть свои дома! Уберите это правительство", — поддержал другой.
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