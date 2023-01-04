Британцы раскритиковали Сунака за слова об Украине: "Этот человек — идиот!"

Британские пользователи Сети раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за заявлении о поддержке Украины. По мнению комментаторов, такие обещания может давать только "идиот".

Ранее премьер пообещал и дальше оказывать военную помощь Киеву, чем вызвал гнев налогоплательщиков.

"Британские налогоплательщики содрогаются, когда Риши что-то обещает", — заявил один из читателей The Daily Mail под соответствующей статьёй. "Этот человек — идиот", — констатировал ещё один пользователь.

По мнению британцев, премьеру стоило бы заняться проблемами своей страны, а не "далёкой" Украины.

"Для нашего государственного сектора денег нет, но есть куча для Украины", — возмутился юзер. "Да, не обращайте внимания на британцев, пытающихся накрыть себе на стол или обогреть свои дома! Уберите это правительство", — поддержал другой.