Германия официально отклонила требования Польши в репарациях

Польша получила отказ от Германии на предложение провести переговоры по вопросу выплаты компенсации за ущерб, нанесённый Берлином во Вторую мировую войну.

Согласно информации, Варшава направила официальную ноту Берлину ещё в октябре, но получила ответ только в конце декабря.

"По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу", — сообщили в польском МИД.

В Польше уточнили, что намерены продолжить поднимать вопрос о выплате компенсации за "немецкую агрессию и оккупацию в период с 1939 по 1945 год".