Правозащитник из США предрёк глобальную агрессию Запада в случае успеха на Украине

Правозащитник и кандидат в вице-президенты США Аджаму Барака заявил, что если Запад победит в конфликте на Украине, то начнёт глобальную военную агрессию, чтобы сохранить господство на планете.

"Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества. Это ещё больше подстегнуло бы "коллективный Запад" продолжать следовать военной стратегии США, направленной на сохранение мирового господства белого Запада", — написал он в соцсети.

Ранее Барака подчеркнул, что минские соглашения по Донбассу были использованы Западом для подготовки к конфликту с Россией на Украине.