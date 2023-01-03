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Правозащитник из США предрёк глобальную агрессию Запада в случае успеха на Украине

Мир

Правозащитник и кандидат в вице-президенты США Аджаму Барака заявил, что если Запад победит в конфликте на Украине, то начнёт глобальную военную агрессию, чтобы сохранить господство на планете.

"Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества. Это ещё больше подстегнуло бы "коллективный Запад" продолжать следовать военной стратегии США, направленной на сохранение мирового господства белого Запада", — написал он в соцсети.

Ранее Барака подчеркнул, что минские соглашения по Донбассу были использованы Западом для подготовки к конфликту с Россией на Украине.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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