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Эрдоган проведёт переговоры с Путиным и Зеленским 4 января

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 4 января провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган завтра проведет переговоры с Путиным и Зеленским", — сказал представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в беседе с журналистом телеканала NTV.

Ранее турецкий политолог Хюсейн Багджи заявил, что Зеленский согласиться начать переговоры с Путиным, если это одобрят США.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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