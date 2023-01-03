Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 4 января провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Президент Эрдоган завтра проведет переговоры с Путиным и Зеленским", — сказал представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в беседе с журналистом телеканала NTV.
Ранее турецкий политолог Хюсейн Багджи заявил, что Зеленский согласиться начать переговоры с Путиным, если это одобрят США.
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