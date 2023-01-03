Эрдоган проведёт переговоры с Путиным и Зеленским 4 января

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 4 января провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган завтра проведет переговоры с Путиным и Зеленским", — сказал представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в беседе с журналистом телеканала NTV.

Ранее турецкий политолог Хюсейн Багджи заявил, что Зеленский согласиться начать переговоры с Путиным, если это одобрят США.