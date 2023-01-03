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Times of Israel: Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к министру иностранных дел Израиля Эли Коэну с просьбой передать послание главе МИД РФ Сергею Лаврову.

В понедельник, 2 января Блинкен и Коэн созвонились по телефону и обсудили американо-израильские отношения, а также исходящую от Ирана угрозу. 3 января состоялся телефонный разговор между Ларовым и Коэном.

"Блинкен вчера попросил Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они", — сообщил израильский дипломат в беседе с изданием Times of Israel.

По данным СМИ, киевские власти рассчитывали, что Коэн сначала поговорит с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В статье отмечается, что теперь глава украинского МИД может отказаться общаться с Коэном после его звонка Лаврову.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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