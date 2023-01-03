Политик США Янг уверен, что поражение Украины спровоцирует катастрофу на Западе: санкции отразятся против нас

Кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг рассказал, какие бедствия ждут Европу и США в случае поражения Украины.

Американский политик уверен, что западный империализм придёт в упадок, если ВС РФ одержит победу над Североатлантическим альянсом.

"Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара", — объяснил представитель США.

Он предупредил о том, что санкции больно ударят по США, если ВСУ потерпят поражение на поле боя.

"Санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс. Идеальный шторм", — поделился своим мнением Янг.

Ранее от призвал распустить "опасную террористическую организацию" ЦРУ.