Кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг рассказал, какие бедствия ждут Европу и США в случае поражения Украины.
Американский политик уверен, что западный империализм придёт в упадок, если ВС РФ одержит победу над Североатлантическим альянсом.
"Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара", — объяснил представитель США.
Он предупредил о том, что санкции больно ударят по США, если ВСУ потерпят поражение на поле боя.
"Санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс. Идеальный шторм", — поделился своим мнением Янг.
Ранее от призвал распустить "опасную террористическую организацию" ЦРУ.
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