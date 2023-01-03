Socialist Worker: Зеленский одной фразой показал своё безволие перед Западом

Одна фраза президента Украины Владимира Зеленского раскрыла его полное безволие перед Западом. Такое мнение высказал обозреватель британского издания Socialist Worker Ник Кларк. Пересказ материала публикует "ПолитРоссия".

Затяжной конфликт привел к тому, что украинские власти оказались в полном подчинении у лидеров западных держав, отметил эксперт.

Он считает, что это недавно признал и сам глава Незалежной, выступая перед депутатами Верховной рады.

"Зеленский восхвалял то, что на него оказывают сильное давление, чтобы он и дальше поддерживал конфликт, который Запад ведёт через посредников: "Мы помогли Европе и большей части мира почувствовать, что быть нейтральным сейчас, простите меня, аморально”", — написал аналитик.

По его мнению, эти слова Зеленского говорят о его зависимости от Запада.