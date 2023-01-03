Одна фраза президента Украины Владимира Зеленского раскрыла его полное безволие перед Западом. Такое мнение высказал обозреватель британского издания Socialist Worker Ник Кларк. Пересказ материала публикует "ПолитРоссия".
Затяжной конфликт привел к тому, что украинские власти оказались в полном подчинении у лидеров западных держав, отметил эксперт.
Он считает, что это недавно признал и сам глава Незалежной, выступая перед депутатами Верховной рады.
"Зеленский восхвалял то, что на него оказывают сильное давление, чтобы он и дальше поддерживал конфликт, который Запад ведёт через посредников: "Мы помогли Европе и большей части мира почувствовать, что быть нейтральным сейчас, простите меня, аморально”", — написал аналитик.
По его мнению, эти слова Зеленского говорят о его зависимости от Запада.
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