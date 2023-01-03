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WSWS: атака ВСУ по Макеевке говорит о планах США "усилить кровавую баню"

Мир

Удары украинской армии по Макеевке при помощи американского оружия говорят о планах США усилить "кровавую баню" в новом году. Об этом заявил аналитик Андре Дэймон. Он подчеркнул, что американцы знали цель киевского режима.

"Вашингтон хочет, чтобы кровавая баня в Восточной Европе усилилась", — указал эксперт в материале для World Socialist Web Site (WSWS).

По мнению политолога Майкла Кофмана, американские системы залпового огня (РСЗО) HIMARS позволяют ВСУ нацеливаться на любую точку при помощи указаний Пентагона. Вашингтон готов использовать дальнобойное оружие для уничтожения российских войск, считает он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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