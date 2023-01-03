СБУ предъявила обвинения командующему ВКС РФ Сергею Кобылашу

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Игоря Осипова в агрессии. Об этом заявили в Telegram-канале ведомства.

"Предъявлено обвинение в ведении агрессивной в...* и посягательстве на территориальную целостность Украины", — говорится в сообщении.

Максимальное наказание данного обвинения может быть назначено в виде пожизненного лишения свободы.

*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.