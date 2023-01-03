Запад на фоне украинского конфликта буквально побежал за ресурсами в Африку. Об этом сообщил посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
По его словам, США, Франция и другие страны регулярно приглашают руководителей африканских государств на различные форумы, а также выражают готовность сотрудничать с регионом в экономическом плане.
"Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу", — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.
Он считает, что именно в африканских странах есть ресурсы, необходимые для выживания. Речь идёт прежде всего о крупных запасах газа, нефти и полезных ископаемых.
Ранее стало известно, что российское влияние на африканском континенте начало усиливаться. Как отмечает The Times, Запад пытается завоевать расположение Африки, однако пока "проигрывает борьбу".
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