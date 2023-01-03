Посол Анголы: Запад из-за ситуации на Украине побежал за ресурсами в Африку

Запад на фоне украинского конфликта буквально побежал за ресурсами в Африку. Об этом сообщил посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.

По его словам, США, Франция и другие страны регулярно приглашают руководителей африканских государств на различные форумы, а также выражают готовность сотрудничать с регионом в экономическом плане.

"Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу", — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

Он считает, что именно в африканских странах есть ресурсы, необходимые для выживания. Речь идёт прежде всего о крупных запасах газа, нефти и полезных ископаемых.

Ранее стало известно, что российское влияние на африканском континенте начало усиливаться. Как отмечает The Times, Запад пытается завоевать расположение Африки, однако пока "проигрывает борьбу".