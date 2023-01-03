NYT: элитная дивизия США тренируется в Румынии в семи минутах подлёта российских ракет из Крыма

Военные армии США тренируются в Румынии всего в семи минутах подлёта российских ракет из Крыма. Об этом пишет New York Times.

Речь в статье идёт о переброске в Румынию 4700 солдат из 101-й воздушно-десантной дивизии "Кричащие орлы", о которой сообщалось ранее.

"Развёртывание в стране НАТО вблизи конфликта на Украине рассматривается как модель сдерживания для американских вооружённых сил, которые недавно отказались от прямых боевых действий", — говорится в репортаже.

Американские военные "ведут артиллерийские обстрелы, запускают штурмовые вертолеты и роют траншеи, подобные тем, что находятся на линии фронта в районе Херсона", а также тестируют запуск ракет из установок HIMARS, пишет издание.

Развёртывание войск в Румынии задумано как предупреждение Москве и способ убедиться, что союзники в Юго-Восточной Европе готовы удерживать оборону, отмечает автор публикации.