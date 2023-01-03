Саймс: команда Бадена понадеялась на возможность борьбы сразу с Россией и КНР

Американист Дмитрий Саймс считает, что команда американского лидера Джо Байдена переценила свои возможности, предполагая, что может вести борьбу одновременно с Китаем и Россией.

По словам эксперта, у Соединённых Штатов не осталось рычагов давления на РФ, в отличие от Пекина, который они ещё могут пугать санкциями.

"Я думаю, что такая перспектива отношений между Китаем и США Пекину не может понравиться", — отметил Саймс.

Ранее сообщалось, что американские власти выражают серьёзную озабоченность на фоне сближения Москвы и Пекина.