Американист Дмитрий Саймс считает, что команда американского лидера Джо Байдена переценила свои возможности, предполагая, что может вести борьбу одновременно с Китаем и Россией.
По словам эксперта, у Соединённых Штатов не осталось рычагов давления на РФ, в отличие от Пекина, который они ещё могут пугать санкциями.
"Я думаю, что такая перспектива отношений между Китаем и США Пекину не может понравиться", — отметил Саймс.
Ранее сообщалось, что американские власти выражают серьёзную озабоченность на фоне сближения Москвы и Пекина.
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