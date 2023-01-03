Командование Североатлантического альянса запросило у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного точную информацию о потерях киевского режима в районе Сватово и Кременной. Изначально было запланировано, что ВСУ возьмут под контроль населённые пункты в октябре, затем сроки перенесли на конец 2022 года. Однако и эти планы провалились.
Теперь командование НАТО требует данные не только общее число украинских потерь на этом направлении, но и потери среди ранее подготовленных на западных полигонах солдат ВСУ.
Не исключено, что руководство альянса планирует провести анализ ситуации в районе Сватово — Кременная и определить, сколько ещё необходимо отправить боевиков ВСУ в регион, сообщает "Военное обозрение".
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