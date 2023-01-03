Редактор Bild* выдал порез немецкого журналиста за осколочное ранение на Украине

Глава немецкого издания Bild* Йоханнес Бойе накануне сообщил соцсетях, что журналист газеты Бьёрн Штритцель был ранен на Украине. Оказалось, репортёр попросту порезался.

"Репортер Bild* Бьёрн Штритцель был ранен осколком", — написал шеф-редактор на своей странице в социальной сети.

По его словам, европейские корреспонденты, работающие в зоне специальной военной операции ВС РФ, постоянно подвергаются опасности, "насколько это возможно", и ранение Штритцеля является подтверждением "всех трудностей, через которые проходят репортёры на Украине".

Позже сам "раненый" журналист рассказал, что всего лишь порезался куском стекла. Он пояснил, что ужинал в кафе, неподалеку от которого произошел взрыв, в результате чего в ресторане выбило окно. Место инцидента ни сам репортёр, ни его начальник не сообщили.

Ранее российский политолог отметил, что с началом 2023 года спецоперация резко набрала обороты.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.