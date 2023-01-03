Президент Украины Владимир Зеленский всерьёз опасается ответа российских вооружённых сил на ракетный удар по Макеевке, пишут индийские СМИ.
"Путин в ярости и разрабатывает план "большой атаки" на Украину", — сообщает издание Hindustan Times.
Разведка донесла Зеленскому, что уже в ближайшие дни Россия нанесёт удар возмездия, и на украинскую территорию обрушатся сотни беспилотников и ракет ВКС РФ, поясняют авторы материала.
"Зеленский попросил свои силы быть начеку", — говорится в статье.
Метеорологи предупреждают, что в течение недели на Украину придут морозы, и если ответный удар России вновь придётся по критическим инфраструктурным объектам, многие украинцы рискуют остаться без отопления до весны.
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Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.