Hindustan Times: Зеленский испугался мести России после удара ВСУ по Макеевке

Президент Украины Владимир Зеленский всерьёз опасается ответа российских вооружённых сил на ракетный удар по Макеевке, пишут индийские СМИ.

"Путин в ярости и разрабатывает план "большой атаки" на Украину", — сообщает издание Hindustan Times.

Разведка донесла Зеленскому, что уже в ближайшие дни Россия нанесёт удар возмездия, и на украинскую территорию обрушатся сотни беспилотников и ракет ВКС РФ, поясняют авторы материала.

"Зеленский попросил свои силы быть начеку", — говорится в статье.

Метеорологи предупреждают, что в течение недели на Украину придут морозы, и если ответный удар России вновь придётся по критическим инфраструктурным объектам, многие украинцы рискуют остаться без отопления до весны.