DM: Минюст США скрывает данные о связях семьи Байдена с Китаем, РФ и Украиной

Сотрудники американского Минюста скрывают документы, в которых содержится информация о сделках сына и брата лидера США Хантера и Джима Байденов с КНР, РФ и Украиной, сообщает Daily Mail.

Юрист Кевин Эванс отметил в интервью газете, что в распоряжении Минюста США имеются 400 страниц "чувствительных" материалов о договорённостях семьи американского президента Джо Байдена с представителями Китая, России и Украины.

"В министерстве притворяются, что этих документов не существует", — сказано в статье.

Юрист поделился, что Минюст не удовлетворил его запрос о предоставлении доступа к документам. По словам специалиста, это нарушает федеральный закон США о свободе информации.

Ранее некоммерческая правозащитная организация Marco Polo опубликовала 634-страничный доклад с подробным анализом содержимого ноутбука Хантера Байдена. В этом отчёте сына главы США обвиняют в совершении 459 преступлений, в числе которых мошенничество в госучреждениях и незаконное лоббирование в пользу иностранных государств.