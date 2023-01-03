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Экс-советник Трампа Болтон призвал исключить Турцию из НАТО за тесную связь с РФ

Мир

Бывший советник экс-президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал обсудить возможное исключение Турции из состава Североатлантического альянса за продолжение сотрудничества с РФ.

Экс-советник Трампа Болтон призвал исключить Турцию из НАТО за тесную связь с РФ

В материале для Telegraph он напомнил, что в прошлом году власти Финляндии и Швеции сделали выбор в пользу "ошеломляющего решения" по вступлению в НАТО. При этом экс-советник Дональда Трампа подчеркнул: некоторые страны отказываются разрушать партнёрские отношения с Москвой.

"Речь идёт в том числе о Турции, чьё членство в НАТО должно быть поставлено под вопрос в 2024 году, если президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, обманом будет переизбран", — написал Болтон.

Кроме того, он раскритиковал официальный Берлин за нежелание увеличивать расходы на оборонную сферу, вопреки обещаниям. Бывший советник Трампа также порекомендовал не затягивать украинский конфликт, ведь в ином случае Запад столкнётся с ростом социальной напряжённости.

Ранее Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путин способен "расколоть НАТО".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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