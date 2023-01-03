В США опасаются нового штурма Капитолия из-за "угроз"

В этом году возможна вторая попытка штурма Конгресса США, как это в 2021 году, заявил начальника полиции Капитолия Томас Менджер.

"В условиях поляризованного состояния нашей страны нападение, подобное тому, которому мы подверглись 6 января 2021 года, может быть предпринято снова. Если произойдет немыслимое, мы будем готовы", — говорится в заявлении Менджера.

По словам начальника полиции Капитолия, есть ряд "угроз", которые позволили прийти к таким выводам. Что именно может случиться, Менджер не уточнил.

Ранее Pravda.Ru писала о перфомансе возле стен американского конгресса. Участники акции вышли на протест против резкого роста цен на бензин и заявили, что из-за стоимости топлива даже "не могут себя сжечь".