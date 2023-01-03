Итальянцы будут страдать от продолжительного эффекта энергокризиса. Об этом сообщает ANSA.
По информации агентства, жители Италии столкнутся с повышением цен на продукты питания на фоне энергетических проблем.
"Расходы семей могут вырасти в среднем на 2435 евро", — считают аналитики.
В материале также сказано, что в 2023 году итальянцев ждёт увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, отмена скидок на топливо и плановый рост тарифов. Как подчёркивает агентство, ситуация с энергоресурсами на европейском рынке, скорее всего, стабилизируется лишь в конце десятилетия.
Ранее аналитик Владимир Демидов заявил в интервью Pravda.Ru, что Евросоюз сможет избежать глубокого кризиса, лишь возобновив газовое сотрудничество с Россией.
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