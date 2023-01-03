ANSA: итальянцы будут страдать от энергокризиса и роста цен весь 2023 год

Итальянцы будут страдать от продолжительного эффекта энергокризиса. Об этом сообщает ANSA.

По информации агентства, жители Италии столкнутся с повышением цен на продукты питания на фоне энергетических проблем.

"Расходы семей могут вырасти в среднем на 2435 евро", — считают аналитики.

В материале также сказано, что в 2023 году итальянцев ждёт увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, отмена скидок на топливо и плановый рост тарифов. Как подчёркивает агентство, ситуация с энергоресурсами на европейском рынке, скорее всего, стабилизируется лишь в конце десятилетия.

Ранее аналитик Владимир Демидов заявил в интервью Pravda.Ru, что Евросоюз сможет избежать глубокого кризиса, лишь возобновив газовое сотрудничество с Россией.