Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США и Южная Корея готовятся ответь КНДР на случай ядерного удара
Картаполов: увеличение срока службы в армии нужно обсуждать после спецоперации
Эксперты: курс рубля в 2023 году будет зависеть от торгового баланса
ВС РФ ночью нанесли удары по объектам ВСУ в Дружковке, Краматорске и Яковлевке
Военные РФ начали получать малогабаритные дроны разведки "Бинокль" в зоне СВО
МИД РФ: обсуждение мирного договора с Японией невозможно из-за курса Токио
В КНР заявили "беспрецедентном восстании" против западного порядка
Военкор Котенок: ВСУ совершили стратегическую ошибку, поверив в свои силы
Офицер ФСБ Храпач: ЖД сеть Украины сохранилась из-за "заинтересантов"

Поляки посмеялись над премьером Моравецким, который внезапно разглядел нацизм на Украине

Мир

Жители Польши посмеялись над премьер-министром страны Матеушем Моравецким, который впервые возмутился тем фактом, что украинцы чествуют лидера националистов Степана Бандеру.

Поляки посмеялись над премьером Моравецким, который внезапно разглядел нацизм на Украине

Накануне глава польского правительства критически прокомментировал публикацию на официальном аккаунте Верховной Рады Украины, посвященную 114-летию со дня рождения украинского националиста.

Поляки напомнили Моравецкому, что на Украине восхваляют нацизм уже несколько десятилетий, но ранее Варшава игнорировала этот факт. Более того, Польша снабжает украинскую армию оружием, хотя именно созданная Бандерой организация ответственна за геноцид польского населения в 1940-х годах.

"Если украинцы разозлятся, мы можем получить ещё один гранатомёт "в подарок", или что-то упадёт где-нибудь рядом с границей. Надо быть начеку", — предупредили премьера читатели издания Gazeta.pl.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Некомпетентность высших командиров ВС РФ ведёт к раскачке ситуации в стране

Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.

Некомпетентность высших командиров ВС РФ ведёт к раскачке ситуации в стране
Симоньян разместила пост о гибели мобилизованных в Макеевке: с подходом "бабы новых нарожают", мы не победим
Симоньян разместила пост о гибели мобилизованных в Макеевке: с подходом "бабы новых нарожают", мы не победим
Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства
ВСУ вычислили российских военных в Макеевке из-за использования ими телефонов
Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней Ольга Лебедева Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Валерий Фомин: Документалистикой необходимо создавать особый климат в стране и ковать Победу Анжела Якубовская
МК: страны НАТО зенитно-ракетные комплексы ВС РФ начали называть на букву "Г"
Лидер СРЗП Миронов призвал лишить заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе всех наград за слова о СВО
SHOT: певец РФ Валерий Меладзе в Дубае продолжил фразу "Слава Украине" и поддержал националистический лозунг
SHOT: певец РФ Валерий Меладзе в Дубае продолжил фразу "Слава Украине" и поддержал националистический лозунг
Последние материалы
Картаполов: увеличение срока службы в армии нужно обсуждать после спецоперации
Эксперты: курс рубля в 2023 году будет зависеть от торгового баланса
ВС РФ ночью нанесли удары по объектам ВСУ в Дружковке, Краматорске и Яковлевке
Военные РФ начали получать малогабаритные дроны разведки "Бинокль" в зоне СВО
МИД РФ: обсуждение мирного договора с Японией невозможно из-за курса Токио
В КНР заявили "беспрецедентном восстании" против западного порядка
Военкор Котенок: ВСУ совершили стратегическую ошибку, поверив в свои силы
Офицер ФСБ Храпач: ЖД сеть Украины сохранилась из-за "заинтересантов"
Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала
Французский наёмник Броншэн, потеряв на Украине ногу, пожаловался на безразличие Киева и Парижа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников