Поляки посмеялись над премьером Моравецким, который внезапно разглядел нацизм на Украине

Жители Польши посмеялись над премьер-министром страны Матеушем Моравецким, который впервые возмутился тем фактом, что украинцы чествуют лидера националистов Степана Бандеру.

Накануне глава польского правительства критически прокомментировал публикацию на официальном аккаунте Верховной Рады Украины, посвященную 114-летию со дня рождения украинского националиста.

Поляки напомнили Моравецкому, что на Украине восхваляют нацизм уже несколько десятилетий, но ранее Варшава игнорировала этот факт. Более того, Польша снабжает украинскую армию оружием, хотя именно созданная Бандерой организация ответственна за геноцид польского населения в 1940-х годах.

"Если украинцы разозлятся, мы можем получить ещё один гранатомёт "в подарок", или что-то упадёт где-нибудь рядом с границей. Надо быть начеку", — предупредили премьера читатели издания Gazeta.pl.