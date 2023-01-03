В КНР заявили "беспрецедентном восстании" против западного порядка

Всё больше стран заявляют несогласие с миропорядком, который на протяжении долгого времени устанавливал Запад, заявил китайский профессор Ван Вэнь.

По мнению Вэня, прошлый, 2022 год стал годом "девестернизации" и всё больше государств "тихо" уходят от западных порядков.

"Речь идёт не только о радикальной попытке России, используя военную силу, попытаться разрушить международный порядок, в котором доминируют США. Речь также идёт о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного порядка в поисках более независимой позиции", — пояснил профессор в статье для South China Morning Post.

Вэнь подчеркнул, что Запад теряет авторитет на фоне происходящих событий в мире. Вашингтон активно подогревает украинский конфликт исключительно из экономических соображений, что не могли не заметить другие государства.