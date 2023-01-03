В 2023 году Запад может потребовать от киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского возврата "инвестиций", считает аналитик, журналист Марк Галеотти.
Киевскому режиму необходимо поддерживать конфликт, чтобы попытаться доказать Западу, что все финансовые и военные вливания партнёров оправданы.
"Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом", — пояснил аналитик в статье для The Times.
Как подчеркнул автор, при этом Западу всё сложнее поддерживать Незалежную, так как собственные ресурсы уже на исходе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.