Журналист Times Галеотти: Запад потребует у Киева "возврат инвестиций"

В 2023 году Запад может потребовать от киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского возврата "инвестиций", считает аналитик, журналист Марк Галеотти.

Киевскому режиму необходимо поддерживать конфликт, чтобы попытаться доказать Западу, что все финансовые и военные вливания партнёров оправданы.

"Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом", — пояснил аналитик в статье для The Times.

Как подчеркнул автор, при этом Западу всё сложнее поддерживать Незалежную, так как собственные ресурсы уже на исходе.