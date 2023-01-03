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Французы предрекли Зеленскому падение Одессы: армия на грани вымирания

Мир

Громкие заявления президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией никогда не сбудутся, уверены французские пользователи Сети. По их словам, когда РФ "возьмёт" Одессу, Незалежная потеряет выходы к Чёрному морю и экономика рухнет.

При этом, как подчеркнули комментаторы, армия киевского режима находится на грани вымирания.

"Более реалистичный сценарий — следующим русским городом станет Одесса…Таким образом, петля замкнётся, и Украина определенно больше не будет иметь доступа к Чёрному морю!", — написали читатели Le Figaro под соответствующей статьёй.

"Украинская армия находится на грани вымирания. Мужчин больше нет", — поддержал ещё один читатель.

По мнению французов, Зеленскому необходимо садиться за стол переговоров, пока от страны "что-то осталось".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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