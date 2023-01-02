Правозащитник Барака: США применили "уловку" для подготовки конфликта с РФ на Украине

Минские соглашения по Донбассу были использованы Западом для подготовки к конфликту с Россией на Украине. Такое мнение высказал правозащитник из США Аджаму Барака.

Он в своих соцсетях задал вопрос верит ли кто-нибудь, что обошлось без участия Соединённых Штатов, после того как экс-президент Франции Франсуа Олланд подтвердил заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

Меркель заявила, что договорённости были всего лишь "уловкой" для подготовки к военным действиям.

Напомним, экс-канцлер Германии назвала в начале декабря целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление. Эту мысль позднее подтвердил и бывший французский лидер Олланд.