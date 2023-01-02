Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с Зеленским по телефону помощь Украине

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Как подчеркнула западная чиновница, члены ЕС продолжат финансово помогать Киеву. Также глава объединения напомнила, что в ближайшем будущем Украина поэтапно получит пакет поддержки на сумму 18 миллиардов евро.

"Мы обеспечим вас этой зимой генераторами, лампочками, навесами, автобусами для школьников", — отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что надеется в скором времени встретиться с Зеленским на Украине.

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