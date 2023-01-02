Экс-генерал НАТО Домрезе: переговоры России и Украины начнутся весной

Переговоры России и Украины начнутся весной. Стороны конфликта поймут к этому моменту, что боевые действия бесполезно продолжать. Такое мнение высказал генерал Североатлантического блока в отставке Ханс-Лотар Домрезе. Его слова цитирует издание WirtschaftsWoche.

Офицер НАТО предположил, что это, скорее всего, произойдёт в период между февралём и маем.

"Это был бы момент для переговоров о прекращении огня", — заявил Домрезе.

Ранее ряд политологов сделали свой прогноз относительно развития ситуации на Украине в 2023 году.