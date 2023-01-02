Переговоры России и Украины начнутся весной. Стороны конфликта поймут к этому моменту, что боевые действия бесполезно продолжать. Такое мнение высказал генерал Североатлантического блока в отставке Ханс-Лотар Домрезе. Его слова цитирует издание WirtschaftsWoche.
Офицер НАТО предположил, что это, скорее всего, произойдёт в период между февралём и маем.
"Это был бы момент для переговоров о прекращении огня", — заявил Домрезе.
Ранее ряд политологов сделали свой прогноз относительно развития ситуации на Украине в 2023 году.
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